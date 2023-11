Alors que Novak Djokovic est en train de repousser les limites de son sport, Bjorn Borg, s’ex­pri­mant pour Eurosport, a estimé que le Serbe faisait tout cela afin de marquer l’his­toire et de faire taire quelques journalistes.

« Je pense que Novak peut encore gagner un ou deux autres tour­nois du Grand Chelem. Qui sait ? Mais il ne le fait pas pour lui‐même mais pour le tennis et les jour­na­listes. C’est incroyable. Il repousse toujours les limites. Il veut être le plus grand. Il veut gagner plus de tour­nois, battre tous les records de l’histoire du tennis. C’est un joueur fantas­tique. Il sera là encore quelques années. »