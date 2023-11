Présent ce mardi au salon Lavazza de Turin pour la présen­ta­tion d’un maga­zine dont la couver­ture lui est dédié, Boris Becker a pris le temps de répondre à quelques ques­tion de nos confrères d’Ubitennis.

Notamment inter­rogé sur les propos plutôt élogieux de Novak Djokovic après sa victoire face à son joueur, Holger Rune, ce dimanche soir, l’en­traî­neur alle­mand a estimé que ce n’était fina­le­ment pas réaliste.

« C’est le jour et la nuit. Quand j’ai commencé avec Novak, il avait 25 ou 26 ans et il était déjà cham­pion, mais il avait perdu sa place au profit de Nadal. Il devait donc se redé­cou­vrir pour revenir à la première place et gagner d’autres tour­nois du Grand Chelem. C’était un défi diffé­rent : quand vous avez déjà tout, vous devez peau­finer les dernières choses. Holger n’a atteint que deux quarts de finale en Chelem, il est au tout début de sa carrière. Il a 20 ans, c’est le plus jeune joueur ici. Dimanche soir, Novak a dit qu’il avait joué contre son miroir, et c’est un grand compli­ment. Mais Holger doit se rappro­cher de Novak, c’est le plus grand défi. »