Boris Becker : « J’ai beau­coup d’es­time pour Toni Nadal, mais je ne suis pas d’ac­cord avec lui »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

« Le tennis est le seul sport qui commence par un penalty (le service)… », regret­tait Toni Nadal qui a proposé de réduire la taille des raquettes. Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, Boris Becker a exprimé son désac­cord avec l’oncle de Rafa.

« J’ai beau­coup d’es­time pour Toni, mais je ne suis pas d’ac­cord avec lui sur ce point. Je pense que le tennis connaît un essor mondial : il n’a jamais été aussi popu­laire qu’au­jourd’hui. Et cela, c’est grâce à Federer, Nadal et Djokovic : ces trois‐là ont propulsé le tennis sur une autre planète. Alcaraz et Sinner le main­tiennent à ce niveau. Ce que j’ai­me­rais voir l’année prochaine, c’est d’autres joueurs remporter des tour­nois du Grand Chelem. Jusqu’à présent, il n’y a eu prati­que­ment que Jannik et Carlos, ce qui en dit long sur eux, mais ce serait bien de voir d’autres joueurs entrer dans le cercle des vainqueurs »

Publié le samedi 15 novembre 2025 à 15:29

