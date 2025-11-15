« Le tennis est le seul sport qui commence par un penalty (le service)… », regrettait Toni Nadal qui a proposé de réduire la taille des raquettes. Lors d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Boris Becker a exprimé son désaccord avec l’oncle de Rafa.
« J’ai beaucoup d’estime pour Toni, mais je ne suis pas d’accord avec lui sur ce point. Je pense que le tennis connaît un essor mondial : il n’a jamais été aussi populaire qu’aujourd’hui. Et cela, c’est grâce à Federer, Nadal et Djokovic : ces trois‐là ont propulsé le tennis sur une autre planète. Alcaraz et Sinner le maintiennent à ce niveau. Ce que j’aimerais voir l’année prochaine, c’est d’autres joueurs remporter des tournois du Grand Chelem. Jusqu’à présent, il n’y a eu pratiquement que Jannik et Carlos, ce qui en dit long sur eux, mais ce serait bien de voir d’autres joueurs entrer dans le cercle des vainqueurs »
