Avant sa finale contre Alexander Zverev ce dimanche au Masters de Turin, Carlos Alcaraz reste sur 13 victoires d’affilée avec des titres à Vienne et Paris.
L’Espagnol arrive encore à impressionner les observateurs, et notamment la légende Boris Becker, interviewée par la Gazzetta dello Sport.
« J’ai été surpris de le voir jouer aussi bien après son retour de blessure. Historiquement, il ne s’était jamais senti aussi à l’aise en salle, mais cette année, quelque chose a changé. Il joue le meilleur tennis en salle de sa carrière. Nous l’avons également vu à Vienne et à Paris, mais aussi à Turin avec l’une des surfaces les plus rapides que j’aie jamais vues. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.