Avant sa finale contre Alexander Zverev ce dimanche au Masters de Turin, Carlos Alcaraz reste sur 13 victoires d’affilée avec des titres à Vienne et Paris.

L’Espagnol arrive encore à impres­sionner les obser­va­teurs, et notam­ment la légende Boris Becker, inter­viewée par la Gazzetta dello Sport.

« J’ai été surpris de le voir jouer aussi bien après son retour de bles­sure. Historiquement, il ne s’était jamais senti aussi à l’aise en salle, mais cette année, quelque chose a changé. Il joue le meilleur tennis en salle de sa carrière. Nous l’avons égale­ment vu à Vienne et à Paris, mais aussi à Turin avec l’une des surfaces les plus rapides que j’aie jamais vues. »