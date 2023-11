« Gagner trois Grands Chelems, être en finale du quatrième et penser que ce n’est pas ma meilleure saison, c’est plutôt agréable comme situa­tion », lâchait Novak Djokovic en souriant après sa victoire contre Holger Rune, lui assu­rant la place de numéro 1 mondial en fin de saison.

Brad Gilbert, ex‐4e joueur mondial, ancien entraî­neur d’Andre Agassi et d’Andy Roddick, désor­mais aux côtés de Cori Gauff, a lui poussé le débat encore plus loin.

this is 50th year of @atptour Djoker @DjokerNole his amazing 8th number one ☝️ finish, 27–1 in slams, missed 4 hard­court 1000’s hasn’t lost before finals since May, at 36 years young i will put this as best year poten­tially on men’s tour in 50 years