Touche à la cuisse gauche, Carlos Alcaraz inquiète lors du Masters de Turin.

Dans le dernier épisode du podcast Big T, dont les propos sont relayés par Tennis Head, le célèbre coach améri­cain Brad Gilbert a partagé sa théorie sur le physique et les bles­sures du prodige espagnol.

« Les bles­sures font partie de tous les sports. Elles font partie du tennis. Tout le monde ne peut pas être comme Federer et se contenter de jouer avec élégance. Et en réalité, Djokovic a lui aussi connu une période incroya­ble­ment longue où il était en très bonne santé. Certains joueurs sont donc un peu moins chan­ceux ; certains styles de jeu sont un peu plus physiques. Je pense effec­ti­ve­ment que le style d’Alcaraz est physique, comme celui de Rafa. C’est un peu exigeant physi­que­ment. Les fans veulent voir de l’action. Ils veulent voir Carlos réaliser ces prouesses incroyables sur le court ; parfois, cela peut être un peu éprou­vant pour le corps quand on court dans tous les sens, puis qu’on réussit un coup incroyable. Quand on voit son style, à 23 ans, comment pensez‐vous que ce sera quand il en aura 28 ? Il va en subir les consé­quences. C’était pareil pour Rafa, mais il a tenu le coup pendant 20 ans. »