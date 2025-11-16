Dans des propos relayés par L’Equipe, l’ancien joueuse française Camille Pin, consultante pour Eurosport, s’est exprimée sur la domination actuelle de Jannik Sinner, vainqueur de ses trente derniers matchs en indoor.
« À Paris, c’était choquant. Zverev était un peu blessé mais il ne pouvait surtout pas jouer (6−0, 6–1). J’ai l’impression que c’est un peu nouveau, on se dit qu’il les éclate vraiment, pas parce qu’il est sur un nuage mais parce que, physiquement, il a encore pris musculairement sur le bas du corps. »
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 15:41