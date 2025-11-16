AccueilATPATP - FinalsCamille Pin sur Sinner avant sa finale contre Alcaraz : "On se...
Camille Pin sur Sinner avant sa finale contre Alcaraz : « On se dit qu’il les éclate vrai­ment, pas parce qu’il est sur un nuage mais parce que, physi­que­ment, il a encore pris muscu­lai­re­ment sur le bas du corps »

Par Baptiste Mulatier

Dans des propos relayés par L’Equipe, l’an­cien joueuse fran­çaise Camille Pin, consul­tante pour Eurosport, s’est exprimée sur la domi­na­tion actuelle de Jannik Sinner, vain­queur de ses trente derniers matchs en indoor. 

« À Paris, c’était choquant. Zverev était un peu blessé mais il ne pouvait surtout pas jouer (6−0, 6–1). J’ai l’im­pres­sion que c’est un peu nouveau, on se dit qu’il les éclate vrai­ment, pas parce qu’il est sur un nuage mais parce que, physi­que­ment, il a encore pris muscu­lai­re­ment sur le bas du corps. »

Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 15:41

