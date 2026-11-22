S’il termine la saison à la place de numéro 1 mondial, Alexander Zverev aura donc perdu tous ses duels en 2026 contre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Lors de la céré­monie de remise des prix après sa victoire en finale du Masters, l’Espagnol a néan­moins insisté sur le mérite de son adver­saire allemand.

« Incroyable année de ta part avec ces deux titres en Grand Chelem (Roland‐Garros et l’US Open) et cette première place mondiale. Tu as été très fort toute l’année. Tu as fait un grand travail avec ton équipe. Personne ne mérite plus ce clas­se­ment que toi, donc félicitations. »

La classe.