Lors de la céré­monie de remise des prix à Turin après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters, Carlos Alcaraz a adressé un message à son rival, le tout avec le sourire.

Carlos Alcaraz after losing to Jannik Sinner at the ATP Finals in Turin



“I’m just really really happy with the level I played today. I just played against someone who hasn’t lost a match on an indoor court in 2 years. That shows what a great player you are. You and your team… pic.twitter.com/DUqltdNDhq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 16, 2025

« Je suis vrai­ment très satis­fait du niveau auquel j’ai joué ce dimanche. Je viens d’af­fronter quel­qu’un qui n’a pas perdu un seul match en indoor depuis deux ans. Cela montre à quel point tu es un excellent joueur. Toi et ton équipe faites un travail formi­dable à chaque fois. Tu reviens encore plus fort après chaque défaite. Tu n’en as pas beau­coup, mais tu reviens plus fort. C’est bien mérité. Je tiens à dire que c’est une année formi­dable pour toi. Il est temps de te reposer. J’espère que tu seras prêt pour l’année prochaine, car moi, je le serai (rires). J’espère que je jouerai d’autres finales contre toi. C’est une année bien méritée. Ce trophée est bien mérité. »