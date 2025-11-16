AccueilATPATP - FinalsCarlos Alcaraz à Jannik Sinner après leur finale : "J'espère que tu...
Carlos Alcaraz à Jannik Sinner après leur finale : « J’espère que tu seras prêt pour l’année prochaine, car moi, je le serai »

Par Baptiste Mulatier

Lors de la céré­monie de remise des prix à Turin après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters, Carlos Alcaraz a adressé un message à son rival, le tout avec le sourire.

« Je suis vrai­ment très satis­fait du niveau auquel j’ai joué ce dimanche. Je viens d’af­fronter quel­qu’un qui n’a pas perdu un seul match en indoor depuis deux ans. Cela montre à quel point tu es un excellent joueur. Toi et ton équipe faites un travail formi­dable à chaque fois. Tu reviens encore plus fort après chaque défaite. Tu n’en as pas beau­coup, mais tu reviens plus fort. C’est bien mérité. Je tiens à dire que c’est une année formi­dable pour toi. Il est temps de te reposer. J’espère que tu seras prêt pour l’année prochaine, car moi, je le serai (rires). J’espère que je jouerai d’autres finales contre toi. C’est une année bien méritée. Ce trophée est bien mérité. »

Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 20:54

