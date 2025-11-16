Lors de la cérémonie de remise des prix à Turin après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters, Carlos Alcaraz a adressé un message à son rival, le tout avec le sourire.
Carlos Alcaraz after losing to Jannik Sinner at the ATP Finals in Turin— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 16, 2025
“I’m just really really happy with the level I played today. I just played against someone who hasn’t lost a match on an indoor court in 2 years. That shows what a great player you are. You and your team… pic.twitter.com/DUqltdNDhq
« Je suis vraiment très satisfait du niveau auquel j’ai joué ce dimanche. Je viens d’affronter quelqu’un qui n’a pas perdu un seul match en indoor depuis deux ans. Cela montre à quel point tu es un excellent joueur. Toi et ton équipe faites un travail formidable à chaque fois. Tu reviens encore plus fort après chaque défaite. Tu n’en as pas beaucoup, mais tu reviens plus fort. C’est bien mérité. Je tiens à dire que c’est une année formidable pour toi. Il est temps de te reposer. J’espère que tu seras prêt pour l’année prochaine, car moi, je le serai (rires). J’espère que je jouerai d’autres finales contre toi. C’est une année bien méritée. Ce trophée est bien mérité. »
Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 20:54