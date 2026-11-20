Touché à l’iscio-jambier de la cuisse gauche lors de sa démonstration contre Daniil Medvedev mercredi, Carlos Alcaraz a décidé de poursuivre le tournoi après avoir passé des examens médicaux jeudi.
S’il était déjà qualifié pour les demi‐finales et même assuré de terminer premier de son groupe, l’Espagnol devait jouer son dernier match de poule contre Flavio Cobolli ce vendredi.
Avec un bandage à la cuisse. Alcaraz a fait le job et même largement dominé son adversaire italien, en un peu plus d’une heure de jeu : 6–4, 6–1.
Alors rassuré ?
« Pour moi, ça a été un match difficile, car je voulais voir comment je me sentirais sur le court. Ce n’est pas facile de jouer contre un Italien ici, mais surtout contre Flavio, qui est un très bon ami, un excellent joueur et une personne formidable en dehors du court. Ça n’a pas été simple d’affronter cette journée, mais j’ai essayé de jouer de la manière la plus agressive possible, en frappant la balle aussi fort que je le pouvais et en essayant de bouger le moins possible. Les sensations que j’ai eues aujourd’hui sur le court ont été incroyables. Je pense que chaque match me donne davantage confiance, ce qui me rend très heureux et dont je suis fier. J’espère pouvoir continuer sur cette lancée. Demain sera une journée de travail intense, car il sera très important de récupérer et d’être prêt pour le match de demain », a déclaré le septuple lauréat en Grand Chelem lors de l’interview sur le court.
Il retrouvera Ben Shelton pour une revanche de la finale de Paris, remportée par l’Espagnol.
Publié le vendredi 20 novembre 2026 à 15:28