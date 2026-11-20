Touché à l’iscio-jambier de la cuisse gauche lors de sa démons­tra­tion contre Daniil Medvedev mercredi, Carlos Alcaraz a décidé de pour­suivre le tournoi après avoir passé des examens médi­caux jeudi.

S’il était déjà qualifié pour les demi‐finales et même assuré de terminer premier de son groupe, l’Espagnol devait jouer son dernier match de poule contre Flavio Cobolli ce vendredi.

Avec un bandage à la cuisse. Alcaraz a fait le job et même large­ment dominé son adver­saire italien, en un peu plus d’une heure de jeu : 6–4, 6–1.

Carlitos CLINIC 🥶



Alcaraz completes a perfect Round Robin run with a 6–4 6–1 victory over Cobolli !#NittoATPFinals pic.twitter.com/7v9gf1eAMb — Tennis TV (@TennisTV) November 20, 2026

Alors rassuré ?

« Pour moi, ça a été un match diffi­cile, car je voulais voir comment je me senti­rais sur le court. Ce n’est pas facile de jouer contre un Italien ici, mais surtout contre Flavio, qui est un très bon ami, un excellent joueur et une personne formi­dable en dehors du court. Ça n’a pas été simple d’affronter cette journée, mais j’ai essayé de jouer de la manière la plus agres­sive possible, en frap­pant la balle aussi fort que je le pouvais et en essayant de bouger le moins possible. Les sensa­tions que j’ai eues aujourd’hui sur le court ont été incroyables. Je pense que chaque match me donne davan­tage confiance, ce qui me rend très heureux et dont je suis fier. J’espère pouvoir conti­nuer sur cette lancée. Demain sera une journée de travail intense, car il sera très impor­tant de récu­pérer et d’être prêt pour le match de demain », a déclaré le septuple lauréat en Grand Chelem lors de l’interview sur le court.

Il retrou­vera Ben Shelton pour une revanche de la finale de Paris, remportée par l’Espagnol.