Carlos Alcaraz n’a pas fait de quar­tier pour son entrée en lice sur le Masters de Turin, ce lundi après‐midi.

Opposé à Frances Tiafoe, contre qui il n’avait plus joué depuis plus de deux ans, l’Espagnol a été très impres­sion­nant avec une victoire expresse en un peu plus d’une heure de jeu : 6–2, 6–2.

Interrogé sur le court après la rencontre, le grand favori de ce tournoi des maîtres, avec Alexander Zverev, a insisté sur sa prépa­ra­tion minutieuse.

« Pour être honnête, ce match a été vrai­ment, vrai­ment diffi­cile à préparer pour moi. Nous nous étions déjà affrontés à deux reprises (trois en réalité, ndlr) et avions disputé des matchs en cinq sets. Chaque fois que nous nous sommes rencon­trés, cela a toujours été des rencontres très compli­quées. J’ai donc essayé d’être très concentré dès avant le match, en m’efforçant d’avoir une stra­tégie tactique claire et de savoir exac­te­ment ce que je devais faire sur le court. Je pense que j’ai commencé le match très sérieu­se­ment, de manière très solide, en jouant bien du premier au dernier point. J’ai pratiqué le tennis qu’il fallait tout au long de la rencontre, et je suis très heureux et fier d’avoir réussi à main­tenir ce niveau à chaque point et à chaque jeu. Je pense que, quand on affronte les meilleurs, moins on passe de temps sur le court, mieux c’est pour le corps et pour la récu­pé­ra­tion. Je suis donc très heureux d’avoir gagné en deux sets et d’avoir offert ce niveau de jeu. »