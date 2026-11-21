Toujours bandé à la cuisse gauche, Carlos Alcaraz a trouvé la force de renverser Ben Shelton en demi‐finales du Masters ce samedi (3−6, 6–3, 7–6[1]).
En conférence de presse après sa victoire, l’Espagnol a expliqué comment il composait avec ce pépin physique.
« C’était un test vraiment important pour moi, pour voir où j’en suis physiquement. Je pense que ça s’est très bien passé. Je me sens très bien, je me déplace avec puissance. Je ne me suis probablement pas poussé à fond, je ne me suis pas poussé jusqu’à mes limites. Si je n’avais pas eu ce problème à la jambe, j’aurais pu me déplacer un peu différemment, peut‐être même avec encore plus de puissance. Mais je me rends compte que je dois simplement faire attention, et que parfois je n’ai pas besoin de me pousser à fond sur certains mouvements, certains coups, certaines balles. Je n’ai pas besoin de courir comme un fou sur chaque balle, et c’est quelque chose que je commence tout juste à comprendre. Mais je me sens mieux, je me sens bien. Ce samedi, ça a été un excellent retour d’expérience pour moi. Je vais maintenant rejoindre mon kinésithérapeute pour essayer de récupérer et d’être prêt pour dimanche. »
Publié le samedi 21 novembre 2026 à 20:02