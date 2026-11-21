Toujours bandé à la cuisse gauche, Carlos Alcaraz a trouvé la force de renverser Ben Shelton en demi‐finales du Masters ce samedi (3−6, 6–3, 7–6[1]).

En confé­rence de presse après sa victoire, l’Espagnol a expliqué comment il compo­sait avec ce pépin physique.

« C’était un test vrai­ment impor­tant pour moi, pour voir où j’en suis physi­que­ment. Je pense que ça s’est très bien passé. Je me sens très bien, je me déplace avec puis­sance. Je ne me suis proba­ble­ment pas poussé à fond, je ne me suis pas poussé jusqu’à mes limites. Si je n’avais pas eu ce problème à la jambe, j’aurais pu me déplacer un peu diffé­rem­ment, peut‐être même avec encore plus de puis­sance. Mais je me rends compte que je dois simple­ment faire atten­tion, et que parfois je n’ai pas besoin de me pousser à fond sur certains mouve­ments, certains coups, certaines balles. Je n’ai pas besoin de courir comme un fou sur chaque balle, et c’est quelque chose que je commence tout juste à comprendre. Mais je me sens mieux, je me sens bien. Ce samedi, ça a été un excellent retour d’expérience pour moi. Je vais main­te­nant rejoindre mon kiné­si­thé­ra­peute pour essayer de récu­pérer et d’être prêt pour dimanche. »