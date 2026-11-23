Tombeur d’Alexander Zverev en finale dimanche, Carlos Alcaraz a remporté le Masters pour la première fois de sa carrière.
Une émotion particulière pour l’Espagnol qui a dû composer cette semaine avec une gêne à la cuisse gauche.
En conférence de presse, le joueur de 23 ans a raconté sa réaction après sa victoire.
« Pour être honnête, il arrive parfois que l’annonce arrive un peu tard, donc pendant les premières secondes où j’étais allongé sur le court, je me disais : ‘S’il vous plaît, faites que la balle soit bonne.’ Et puis quand je suis sorti du court, en secouant la porte, en regardant mon équipe, en regardant ma famille… C’est un tournoi que je voulais vraiment gagner depuis un an. Je courais après ce moment depuis très longtemps. Une fois que je l’ai eu, ça a été un déferlement d’émotions pour moi, pour mon équipe. Je les regardais. Ils criaient, ils faisaient la fête, ils sont tout pour moi. Ma mère pleurait. C’est une personne très sensible, elle aussi. Alors les voir là, en train de faire la fête, leur faire des câlins et tout ça, c’était incroyable. Ces deux semaines ont été très difficiles pour moi : gérer la pression, faire face aux problèmes physiques, participer aux réunions d’équipe, prendre des décisions très difficiles, me contrôler sur le court comme en dehors. Et malgré tout ce que nous avons traversé, nous avons réussi à montrer un très bon tennis sur le court, et j’en suis vraiment fier. Alors, quand j’étais là avec mon équipe, toute cette pression, toutes ces émotions, tout ce qui s’était passé pendant ces deux semaines… tout avait disparu, et j’ai pu me détendre et être moi‐même. »
Publié le lundi 23 novembre 2026 à 08:16