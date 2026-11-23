Tombeur d’Alexander Zverev en finale dimanche, Carlos Alcaraz a remporté le Masters pour la première fois de sa carrière.

Une émotion parti­cu­lière pour l’Espagnol qui a dû composer cette semaine avec une gêne à la cuisse gauche.

En confé­rence de presse, le joueur de 23 ans a raconté sa réac­tion après sa victoire.

CARLOS REIGNS SUPREME 👑



Alcaraz claims his first #NittoATPFinals title with a 6–2 7–6 win over Zverev in Turin ! pic.twitter.com/olhvymEc9R — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2026

« Pour être honnête, il arrive parfois que l’an­nonce arrive un peu tard, donc pendant les premières secondes où j’étais allongé sur le court, je me disais : ‘S’il vous plaît, faites que la balle soit bonne.’ Et puis quand je suis sorti du court, en secouant la porte, en regar­dant mon équipe, en regar­dant ma famille… C’est un tournoi que je voulais vrai­ment gagner depuis un an. Je courais après ce moment depuis très long­temps. Une fois que je l’ai eu, ça a été un défer­le­ment d’émotions pour moi, pour mon équipe. Je les regar­dais. Ils criaient, ils faisaient la fête, ils sont tout pour moi. Ma mère pleu­rait. C’est une personne très sensible, elle aussi. Alors les voir là, en train de faire la fête, leur faire des câlins et tout ça, c’était incroyable. Ces deux semaines ont été très diffi­ciles pour moi : gérer la pres­sion, faire face aux problèmes physiques, parti­ciper aux réunions d’équipe, prendre des déci­sions très diffi­ciles, me contrôler sur le court comme en dehors. Et malgré tout ce que nous avons traversé, nous avons réussi à montrer un très bon tennis sur le court, et j’en suis vrai­ment fier. Alors, quand j’étais là avec mon équipe, toute cette pres­sion, toutes ces émotions, tout ce qui s’était passé pendant ces deux semaines… tout avait disparu, et j’ai pu me détendre et être moi‐même. »