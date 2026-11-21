Malgré un début de match compliqué, Carlos Alcaraz a trouvé les ressources pour renverser Ben Shelton en demi‐finales du Masters ce samedi (3−6, 6–3, 7–6[1]).

Lors de l’interview sur le court, l’Espagnol a raconté comment il avait vécu la partie.

Carlos Alcaraz after beating Ben Shelton to reach the final of Turin



“I’m just really happy. I was a bit frus­trated at the begin­ning. I didn’t start the match the way I wanted to. Against someone like Ben, big serve, big playing from the base­line, I think he just pushes you to… pic.twitter.com/9eEvFLb4jW — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 21, 2026

« Je suis tout simple­ment très heureux. J’étais un peu frustré au début. Je n’ai pas commencé le match comme je l’aurais voulu. Face à un joueur comme Ben, avec un service puis­sant et un jeu solide en fond de court, je pense qu’il vous pousse toujours à vos limites. Je n’ai pas très bien démarré. Ce break en début de match a été diffi­cile à gérer pour moi. Je suis simple­ment heureux d’être revenu dans le deuxième set en jouant un tennis de très haut niveau. Pas à pas, en me concen­trant sur mon jeu. Et j’ai fini par bien jouer. Je pense que le troi­sième set était encore plus serré. Je pense qu’il a un peu haussé son niveau par rapport au deuxième set, et moi aussi. De superbes points, de superbes jeux. Et je suis simple­ment heureux d’avoir bien joué au tie‐break. Je pense que c’est là que ça compte, pour être honnête. J’ai hâte d’être à dimanche et je suis satis­fait de tout ce qui s’est passé ce samedi. »