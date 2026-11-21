Malgré un début de match compliqué, Carlos Alcaraz a trouvé les ressources pour renverser Ben Shelton en demi‐finales du Masters ce samedi (3−6, 6–3, 7–6[1]).
Lors de l’interview sur le court, l’Espagnol a raconté comment il avait vécu la partie.
« Je suis tout simplement très heureux. J’étais un peu frustré au début. Je n’ai pas commencé le match comme je l’aurais voulu. Face à un joueur comme Ben, avec un service puissant et un jeu solide en fond de court, je pense qu’il vous pousse toujours à vos limites. Je n’ai pas très bien démarré. Ce break en début de match a été difficile à gérer pour moi. Je suis simplement heureux d’être revenu dans le deuxième set en jouant un tennis de très haut niveau. Pas à pas, en me concentrant sur mon jeu. Et j’ai fini par bien jouer. Je pense que le troisième set était encore plus serré. Je pense qu’il a un peu haussé son niveau par rapport au deuxième set, et moi aussi. De superbes points, de superbes jeux. Et je suis simplement heureux d’avoir bien joué au tie‐break. Je pense que c’est là que ça compte, pour être honnête. J’ai hâte d’être à dimanche et je suis satisfait de tout ce qui s’est passé ce samedi. »
Publié le samedi 21 novembre 2026 à 17:15