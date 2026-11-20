S’il était incertain pour la suite du Masters à cause d’une gêne à la cuisse gauche, Carlos Alcaraz n’a pourtant pas été mis en difficulté par Flavio Cobolli ce jeudi (6−4, 6–1).
En conférence de presse à la veille de sa demi‐finale contre Ben Shelton, l’Espagnol n’a rien voulu révélé sur le pépin physique dont il souffre.
« Évidemment, je ne vais pas révéler ici ce que j’ai. Je pense que vous êtes tous déjà là pour spéculer. J’ai lu tellement de choses sur la question de savoir si je vais jouer ou me retirer. Je vous laisse le soin de deviner quel est mon véritable diagnostic après le match d’aujourd’hui. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.