S’il était incer­tain pour la suite du Masters à cause d’une gêne à la cuisse gauche, Carlos Alcaraz n’a pour­tant pas été mis en diffi­culté par Flavio Cobolli ce jeudi (6−4, 6–1).

En confé­rence de presse à la veille de sa demi‐finale contre Ben Shelton, l’Espagnol n’a rien voulu révélé sur le pépin physique dont il souffre.

Alcaraz :



“Obviously, I’m not going to say here what I have. I think you all are already here to specu­late. I’ve seen so many things about whether I’ll play or with­draw. I’ll leave it up to you to choose what diag­nosis I actually have after today’s match” pic.twitter.com/PN1An5PWD4 — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) November 20, 2026

« Évidemment, je ne vais pas révéler ici ce que j’ai. Je pense que vous êtes tous déjà là pour spéculer. J’ai lu telle­ment de choses sur la ques­tion de savoir si je vais jouer ou me retirer. Je vous laisse le soin de deviner quel est mon véri­table diag­nostic après le match d’aujourd’hui. »