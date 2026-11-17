Interrogé par les équipes de l’ATP avant le début du Masters de Turin sur les trois adversaires de son groupe, Carlos Alcaraz a notamment insisté sur la difficulté d’affronter Daniil Medvedev, contre qui il mène tout de même 7 victoires à 3.
Mais comme le rappelle justement l’Espagnol, le Russe est particulièrement coriace sur le court.
« Pourquoi Daniil est si difficile à affronter ? Parce que tu pars en guerre. Tu dois mériter chaque point. Tu dois jouer ton meilleur tennis. Tu dois être très précis à chaque coup, et c’est ce qui rend les matchs contre Daniil vraiment difficiles : il faut gagner le point deux fois, voire parfois trois fois, et les échanges sont très longs ; ce sont des matchs très exigeants, tant physiquement que mentalement. Ça va donc être un match vraiment intéressant, pour lequel je devais absolument bien me préparer. »
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 13:40