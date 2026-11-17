Interrogé par les équipes de l’ATP avant le début du Masters de Turin sur les trois adver­saires de son groupe, Carlos Alcaraz a notam­ment insisté sur la diffi­culté d’af­fronter Daniil Medvedev, contre qui il mène tout de même 7 victoires à 3.

Mais comme le rappelle juste­ment l’Espagnol, le Russe est parti­cu­liè­re­ment coriace sur le court.

« Pourquoi Daniil est si diffi­cile à affronter ? Parce que tu pars en guerre. Tu dois mériter chaque point. Tu dois jouer ton meilleur tennis. Tu dois être très précis à chaque coup, et c’est ce qui rend les matchs contre Daniil vrai­ment diffi­ciles : il faut gagner le point deux fois, voire parfois trois fois, et les échanges sont très longs ; ce sont des matchs très exigeants, tant physi­que­ment que menta­le­ment. Ça va donc être un match vrai­ment inté­res­sant, pour lequel je devais abso­lu­ment bien me préparer. »