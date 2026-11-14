La bonne humeur était au rendez‐vous ce vendredi soir à l’occasion du défilé des joueurs avant le début du Masters de Turin, et de leur passage en conférence de presse.
Présent face aux médias aux côtés des collègues de son groupe (Daniil Medvedev, Flavio Cobolli et Frances Tiafoe), Carlos Alcaraz a naturellement été interrogé sur son état de forme alors qu’il a été vu avec un bandage en dessous du genou droit et qu’il dû stopper prématurément une séance d’entraînement à cause de maux de ventre.
Et visiblement, l’Espagnol ne semble pas trop inquiet…
« C’est ce que vous voulez savoir, n’est-ce pas ? C’est juste que… je ne peux pas, je ne peux pas marcher, vous voyez ? Non, non. Je veux dire, je dirais que j’ai enchaîné beaucoup de matchs en peu de temps, et certains d’entre eux ont été très exigeants physiquement. J’ai eu quelques problèmes, ce qui est tout à fait normal pour un joueur de tennis. Et pour l’instant, je m’en occupe. C’est juste une mesure de précaution pour le moment. Je me sens bien, et je vais essayer de continuer à m’en occuper pour être prêt pour ça. »
Publié le samedi 14 novembre 2026 à 14:14