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Carlos Alcaraz avant ses débuts sur le Masters de Turin : « Je ne peux pas marcher, vous voyez ? »

Par
Thomas S
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La bonne humeur était au rendez‐vous ce vendredi soir à l’oc­ca­sion du défilé des joueurs avant le début du Masters de Turin, et de leur passage en confé­rence de presse.

Présent face aux médias aux côtés des collègues de son groupe (Daniil Medvedev, Flavio Cobolli et Frances Tiafoe), Carlos Alcaraz a natu­rel­le­ment été inter­rogé sur son état de forme alors qu’il a été vu avec un bandage en dessous du genou droit et qu’il dû stopper préma­tu­ré­ment une séance d’en­traî­ne­ment à cause de maux de ventre. 

Et visi­ble­ment, l’Espagnol ne semble pas trop inquiet…

« C’est ce que vous voulez savoir, n’est-ce pas ? C’est juste que… je ne peux pas, je ne peux pas marcher, vous voyez ? Non, non. Je veux dire, je dirais que j’ai enchaîné beau­coup de matchs en peu de temps, et certains d’entre eux ont été très exigeants physi­que­ment. J’ai eu quelques problèmes, ce qui est tout à fait normal pour un joueur de tennis. Et pour l’instant, je m’en occupe. C’est juste une mesure de précau­tion pour le moment. Je me sens bien, et je vais essayer de conti­nuer à m’en occuper pour être prêt pour ça. »

Publié le samedi 14 novembre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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