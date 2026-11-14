Onze mois après la fin de leur colla­bo­ra­tion, Juan Carlos Ferrero et Carlos Alcaraz pour­raient faire leur première appa­ri­tion publique à Turin aux ATP Finals, depuis cette sépa­ra­tion. Selon le quoti­dien espa­gnol AS, le cham­pion de Roland‐Garros 2003 est bien présent dans le Piémont pour observer son nouveau protégé Ben Shelton et lui glisser des premières consignes.

Une séance d’en­traî­ne­ment entre le numéro quatre mondial et le septuple cham­pion en Grand Chelem devrait se tenir ce samedi. Un moment qui devrait débou­cher sur de belles retrou­vailles entre Carlitos et son ancien mentor. Interrogé à ce sujet, le numéro trois mondial a confirmé d’une certaine manière cette séance en promet­tant une belle acco­lade au coach ibérique.

« La vie est un peu étrange. Ça m’a beau­coup attristé de ne pas l’avoir vu depuis si long­temps, mais je suis très enthou­siaste. J’ai vrai­ment hâte de le retrouver et de partager à nouveau des moments avec lui sur le court. Comme je l’ai dit lors de la confé­rence de presse quand on m’a posé des ques­tions à son sujet, je pense qu’il va faire un excellent travail avec Ben et qu’il l’aidera à réaliser de grandes choses. Je suis vrai­ment ému et j’ai hâte de le voir assis sur le banc, de le voir l’entraîner et de voir comment il pourra l’aider à s’améliorer en tant que joueur grâce à ses conseils. J’ai vrai­ment hâte qu’il soit ici, de partager à nouveau le terrain avec lui et, surtout, de lui faire un gros câlin. Ça fait long­temps qu’on ne s’est pas vus ».