Onze mois après la fin de leur collaboration, Juan Carlos Ferrero et Carlos Alcaraz pourraient faire leur première apparition publique à Turin aux ATP Finals, depuis cette séparation. Selon le quotidien espagnol AS, le champion de Roland‐Garros 2003 est bien présent dans le Piémont pour observer son nouveau protégé Ben Shelton et lui glisser des premières consignes.
Une séance d’entraînement entre le numéro quatre mondial et le septuple champion en Grand Chelem devrait se tenir ce samedi. Un moment qui devrait déboucher sur de belles retrouvailles entre Carlitos et son ancien mentor. Interrogé à ce sujet, le numéro trois mondial a confirmé d’une certaine manière cette séance en promettant une belle accolade au coach ibérique.
« La vie est un peu étrange. Ça m’a beaucoup attristé de ne pas l’avoir vu depuis si longtemps, mais je suis très enthousiaste. J’ai vraiment hâte de le retrouver et de partager à nouveau des moments avec lui sur le court. Comme je l’ai dit lors de la conférence de presse quand on m’a posé des questions à son sujet, je pense qu’il va faire un excellent travail avec Ben et qu’il l’aidera à réaliser de grandes choses. Je suis vraiment ému et j’ai hâte de le voir assis sur le banc, de le voir l’entraîner et de voir comment il pourra l’aider à s’améliorer en tant que joueur grâce à ses conseils. J’ai vraiment hâte qu’il soit ici, de partager à nouveau le terrain avec lui et, surtout, de lui faire un gros câlin. Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vus ».
Publié le samedi 14 novembre 2026 à 09:19