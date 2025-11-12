Lors d’une inter­view croisée sur CNN, en marge du Masters à Turin, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont répondu à la ques­tion suivante : « À ce stade de la saison, en avez‐vous assez l’un de l’autre ? Avez‐vous encore des choses à vous dire ? »

🎙️: “It’s a real plea­sure to speak to you both. At this point in the season, had you have enough of each other ? Have you still got things to say to each other?”



🇪🇸: "I said in the USOpen that i'm seeing him more than my mom, actually. But I mean, I never get tired of seeing…

« J’ai dit à l’US Open que je le voyais plus souvent que ma mère, en fait. Mais je veux dire, je ne me lasse jamais de le voir », a déclaré l’Espagnol avec le sourire avant que son rival italien ne prenne la parole : « C’est à la fois positif et négatif, vous voyez ? C’est un peu les deux, mais nous sommes très heureux de nous voir. »