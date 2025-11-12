AccueilATPATP - FinalsCarlos Alcaraz, fatigué de croiser Jannik Sinner ? "J'ai dit à l'US...
ATP - Finals

Carlos Alcaraz, fatigué de croiser Jannik Sinner ? « J’ai dit à l’US Open que je le voyais plus souvent que ma mère, mais je ne me lasse jamais »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

220

Lors d’une inter­view croisée sur CNN, en marge du Masters à Turin, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont répondu à la ques­tion suivante : « À ce stade de la saison, en avez‐vous assez l’un de l’autre ? Avez‐vous encore des choses à vous dire ? »

« J’ai dit à l’US Open que je le voyais plus souvent que ma mère, en fait. Mais je veux dire, je ne me lasse jamais de le voir », a déclaré l’Espagnol avec le sourire avant que son rival italien ne prenne la parole : « C’est à la fois positif et négatif, vous voyez ? C’est un peu les deux, mais nous sommes très heureux de nous voir. »

Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 09:11

Article précédent
Musetti, qui a fait pleurer sa compagne : « C’est peut‐être le match le plus émou­vant de ma carrière, surtout en raison de la manière dont il s’est déroulé »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.