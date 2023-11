Il y a parfois des défaites qui font plus de mal que d’autres.

Battu dès son entrée en lice sur le Rolex Paris Masters par le Russe Roman Safiullin, Carlos Alcaraz a reconnu lors de sa confé­rence de presse avant le Masters de Turin qu’il avait eu besoin de plusieurs jours pour digérer ce revers.

« La défaite à Paris a été doulou­reuse. Pour la première fois depuis long­temps, je n’avais pas envie de faire quoi que ce soit pendant plusieurs jours. Cette défaite m’a fait comprendre que je devais travailler encore plus dur et c’est ce que j’ai fait. Mais il faut aussi voir le côté positif des choses et le fait de perdre tôt m’a permis de m’en­traîner et de venir ici avec une condi­tion opti­male. Je pense avoir réalisé un bon travail physique et tennis­tique. Je me sens plutôt bien », a déclaré celui qui avait avoué ne pas être à 100% lors de son arrivée sur le tournoi parisien.