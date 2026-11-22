Très apprécié sur le circuit ATP, Carlos Alcaraz reçoit beaucoup d’amour du public dans presque tous les tournois qu’il dispute. À Turin, sur les terres de son grand rival, sa popularité demeure également intacte.
En conférence de presse, après sa qualification pour la finale du Tournoi des Maîtres, le numéro trois mondial a tressé de belles louanges au public piémontais. La campagne de séduction pour rallier les fans italiens à sa cause, avant le choc contre Alexander Zverev, est lancée.
« Même quand je joue ici en Italie contre Jannik, j’ai l’impression que tout le stade n’est pas contre moi, ce qui est déjà un bon signe. Je me sens très bien accueilli chaque fois que je viens en Italie. L’énergie que je reçois à chaque match et à chaque entraînement est incroyable. J’ai toujours connu beaucoup de succès et gardé de très bons souvenirs à chaque fois que je viens dans ce pays, non seulement au niveau ATP, mais aussi chez les juniors ou les moins de 14 ans. J’adore jouer devant ce public, qui est en plus extrêmement passionné. Ça ne m’étonne pas, car la façon dont l’Italie s’impose dans le monde du tennis est incroyable, fantastique. Elle attire l’attention de beaucoup de monde, et ça se voit à chaque match. Moi, en tout cas, je le ressens », a souligné le septuple champion en Grand Chelem, dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le dimanche 22 novembre 2026 à 09:52