Très apprécié sur le circuit ATP, Carlos Alcaraz reçoit beau­coup d’amour du public dans presque tous les tour­nois qu’il dispute. À Turin, sur les terres de son grand rival, sa popu­la­rité demeure égale­ment intacte.

En confé­rence de presse, après sa quali­fi­ca­tion pour la finale du Tournoi des Maîtres, le numéro trois mondial a tressé de belles louanges au public piémon­tais. La campagne de séduc­tion pour rallier les fans italiens à sa cause, avant le choc contre Alexander Zverev, est lancée.

« Même quand je joue ici en Italie contre Jannik, j’ai l’impression que tout le stade n’est pas contre moi, ce qui est déjà un bon signe. Je me sens très bien accueilli chaque fois que je viens en Italie. L’énergie que je reçois à chaque match et à chaque entraî­ne­ment est incroyable. J’ai toujours connu beau­coup de succès et gardé de très bons souve­nirs à chaque fois que je viens dans ce pays, non seule­ment au niveau ATP, mais aussi chez les juniors ou les moins de 14 ans. J’adore jouer devant ce public, qui est en plus extrê­me­ment passionné. Ça ne m’étonne pas, car la façon dont l’Italie s’impose dans le monde du tennis est incroyable, fantas­tique. Elle attire l’attention de beau­coup de monde, et ça se voit à chaque match. Moi, en tout cas, je le ressens », a souligné le septuple cham­pion en Grand Chelem, dans des propos relayés par Punto de Break.