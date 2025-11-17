Carlos, c’est le fair‐play à l’état pur. Il ne dira jamais qu’il a été diminué par une bles­sure. C’est exac­te­ment ce qu’il a fait en confé­rence de presse après sa défaite.

« Je n’ai pas changé de stra­tégie à cause de ma bles­sure. Je l’ai changée parce que je sentais que je devais faire autre chose. J’essaie d’être aussi agressif que possible sur le court à chaque match, mais je pense que c’est encore plus vrai contre Jannik. Chaque fois que je le peux, j’es­saie d’aller de l’avant. Honnêtement, ça a marché, car j’ai réussi à prendre l’avan­tage. Je servais bien. Je crois que le score était de 3–2, je ne m’en souviens plus très bien, mais au milieu du deuxième set, j’étais en tête. J’ai commis quelques erreurs inutiles, pour être honnête. Dans l’en­semble, je pense que j’ai très bien joué aujourd’hui. C’est pour­quoi je suis vrai­ment satis­fait de mon niveau et de ma perfor­mance d’au­jourd’hui, car je pense que je n’ai pas commis trop d’er­reurs, ce qui est formidable »