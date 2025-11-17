AccueilATPATP - FinalsCarlos Alcaraz précise les choses : "Je n'ai pas changé de stratégie...
ATP - Finals

Carlos Alcaraz précise les choses : « Je n’ai pas changé de stra­tégie à cause de ma bles­sure. Je l’ai changée parce que je sentais que je devais faire autre chose »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1053
Screenshot

Carlos, c’est le fair‐play à l’état pur. Il ne dira jamais qu’il a été diminué par une bles­sure. C’est exac­te­ment ce qu’il a fait en confé­rence de presse après sa défaite.

« Je n’ai pas changé de stra­tégie à cause de ma bles­sure. Je l’ai changée parce que je sentais que je devais faire autre chose. J’essaie d’être aussi agressif que possible sur le court à chaque match, mais je pense que c’est encore plus vrai contre Jannik. Chaque fois que je le peux, j’es­saie d’aller de l’avant. Honnêtement, ça a marché, car j’ai réussi à prendre l’avan­tage. Je servais bien. Je crois que le score était de 3–2, je ne m’en souviens plus très bien, mais au milieu du deuxième set, j’étais en tête. J’ai commis quelques erreurs inutiles, pour être honnête. Dans l’en­semble, je pense que j’ai très bien joué aujourd’hui. C’est pour­quoi je suis vrai­ment satis­fait de mon niveau et de ma perfor­mance d’au­jourd’hui, car je pense que je n’ai pas commis trop d’er­reurs, ce qui est formidable »

Publié le lundi 17 novembre 2025 à 08:45

Article précédent
Jannik Sinner : « J’ai des très bons amis comme Draper et Opelka, avec Carlos c’est un peu différent »
Article suivant
Si Sinner décide de sourire, alors 2026 sera un feu d’artifice

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.