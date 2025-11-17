Carlos, c’est le fair‐play à l’état pur. Il ne dira jamais qu’il a été diminué par une blessure. C’est exactement ce qu’il a fait en conférence de presse après sa défaite.
« Je n’ai pas changé de stratégie à cause de ma blessure. Je l’ai changée parce que je sentais que je devais faire autre chose. J’essaie d’être aussi agressif que possible sur le court à chaque match, mais je pense que c’est encore plus vrai contre Jannik. Chaque fois que je le peux, j’essaie d’aller de l’avant. Honnêtement, ça a marché, car j’ai réussi à prendre l’avantage. Je servais bien. Je crois que le score était de 3–2, je ne m’en souviens plus très bien, mais au milieu du deuxième set, j’étais en tête. J’ai commis quelques erreurs inutiles, pour être honnête. Dans l’ensemble, je pense que j’ai très bien joué aujourd’hui. C’est pourquoi je suis vraiment satisfait de mon niveau et de ma performance d’aujourd’hui, car je pense que je n’ai pas commis trop d’erreurs, ce qui est formidable »
Publié le lundi 17 novembre 2025 à 08:45