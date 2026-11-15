Une semaine après avoir décroché pour la première fois le titre sur le Rolex Paris Masters, dans des conditions qui lui ont souvent posé problème depuis le début de sa carrière, Carlos Alcaraz a bien l’intention de réaliser la même chose sur le Masters de Turin, tournoi qu’il n’a toujours pas remporté et qui débute ce dimanche.
Alors qu’il sera opposé à Frances Tiafoe ce lundi pour son entrée en lice, l’Espagnol a fait part de sa grande détermination lors de la conférence de presse de présentation.
« C’est évidemment un objectif très important pour moi, et pas seulement parce qu’il s’agit du dernier tournoi de la saison. Depuis le début de l’année, chaque joueur s’est efforcé d’atteindre son meilleur niveau et de se qualifier pour cette compétition. Remporter ce trophée serait un immense succès pour moi. Je travaille très bien, je m’entraîne dur et je fais tout ce que je peux pour être dans les meilleures conditions possibles. »
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 13:35