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Carlos Alcaraz prévient tout le monde avant le début du Masters de Turin : « Je travaille très bien, je m’en­traîne dur et je fais tout ce que je peux pour être dans les meilleures condi­tions possibles »

Par
Thomas S
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Une semaine après avoir décroché pour la première fois le titre sur le Rolex Paris Masters, dans des condi­tions qui lui ont souvent posé problème depuis le début de sa carrière, Carlos Alcaraz a bien l’in­ten­tion de réaliser la même chose sur le Masters de Turin, tournoi qu’il n’a toujours pas remporté et qui débute ce dimanche.

Alors qu’il sera opposé à Frances Tiafoe ce lundi pour son entrée en lice, l’Espagnol a fait part de sa grande déter­mi­na­tion lors de la confé­rence de presse de présentation. 

« C’est évidem­ment un objectif très impor­tant pour moi, et pas seule­ment parce qu’il s’agit du dernier tournoi de la saison. Depuis le début de l’année, chaque joueur s’est efforcé d’at­teindre son meilleur niveau et de se quali­fier pour cette compé­ti­tion. Remporter ce trophée serait un immense succès pour moi. Je travaille très bien, je m’en­traîne dur et je fais tout ce que je peux pour être dans les meilleures condi­tions possibles. »

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 13:35

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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