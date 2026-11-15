Une semaine après avoir décroché pour la première fois le titre sur le Rolex Paris Masters, dans des condi­tions qui lui ont souvent posé problème depuis le début de sa carrière, Carlos Alcaraz a bien l’in­ten­tion de réaliser la même chose sur le Masters de Turin, tournoi qu’il n’a toujours pas remporté et qui débute ce dimanche.

Alors qu’il sera opposé à Frances Tiafoe ce lundi pour son entrée en lice, l’Espagnol a fait part de sa grande déter­mi­na­tion lors de la confé­rence de presse de présentation.

« C’est évidem­ment un objectif très impor­tant pour moi, et pas seule­ment parce qu’il s’agit du dernier tournoi de la saison. Depuis le début de l’année, chaque joueur s’est efforcé d’at­teindre son meilleur niveau et de se quali­fier pour cette compé­ti­tion. Remporter ce trophée serait un immense succès pour moi. Je travaille très bien, je m’en­traîne dur et je fais tout ce que je peux pour être dans les meilleures condi­tions possibles. »