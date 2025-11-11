Carlos Alcaraz s’est vraiment fait violence pour battre un Taylor Fritz très entreprenant et offensif à l’occasion du deuxième match de poule sur le Masters de Turin.
Cela avait pourtant mal démarré pour l’Espagnol, imprécis et nerveux dans des conditions indoor qu’il redoute. Mené un set à rien par l’Américain après avoir été totalement dominé dans le jeu décisif, il a fait basculer la rencontre dans un cinquième jeu de la deuxième manche interminable où il a dû sauver deux balles de break.
Libéré après ce moment charnière, le 2e joueur mondial a fait parler sa puissance et ses qualités athlétiques hors pair pour finalement dominer un Fritz impuissant sur la fin de match : 6–7(2), 7–5, 6–3, après 2h50 d’une sacrée bataille.
What a match 🔥@carlosalcaraz moves to the top of the Jimmy Connors group with a tough win over Fritz !#NittoATPFinals pic.twitter.com/XezuCJafhz— Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2025
Quasiment qualifié pour les demi‐finales du Masters, Alcaraz visera la première place du groupe ce jeudi pour son dernier match face à Lorenzo Musetti, opposé ce mardi soir à Alex De Minaur.
À noter qu’an cas de succès face à l’Italien, Carlitos sera assuré de terminer l’année à la première place mondiale devant Jannik Sinner.
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 17:02