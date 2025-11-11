Carlos Alcaraz s’est vrai­ment fait violence pour battre un Taylor Fritz très entre­pre­nant et offensif à l’oc­ca­sion du deuxième match de poule sur le Masters de Turin.

Cela avait pour­tant mal démarré pour l’Espagnol, imprécis et nerveux dans des condi­tions indoor qu’il redoute. Mené un set à rien par l’Américain après avoir été tota­le­ment dominé dans le jeu décisif, il a fait basculer la rencontre dans un cinquième jeu de la deuxième manche inter­mi­nable où il a dû sauver deux balles de break.

Libéré après ce moment char­nière, le 2e joueur mondial a fait parler sa puis­sance et ses qualités athlé­tiques hors pair pour fina­le­ment dominer un Fritz impuis­sant sur la fin de match : 6–7(2), 7–5, 6–3, après 2h50 d’une sacrée bataille.

Quasiment qualifié pour les demi‐finales du Masters, Alcaraz visera la première place du groupe ce jeudi pour son dernier match face à Lorenzo Musetti, opposé ce mardi soir à Alex De Minaur.

À noter qu’an cas de succès face à l’Italien, Carlitos sera assuré de terminer l’année à la première place mondiale devant Jannik Sinner.