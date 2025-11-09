AccueilATPATP - FinalsCarlos Alcaraz répond à une question assez embarrassante : "Pardon ? Non,...
ATP - Finals

Carlos Alcaraz répond à une ques­tion assez embar­ras­sante : « Pardon ? Non, je suis libre »

Thomas S
Par Thomas S

-

12388

Satisfait de sa victoire inau­gu­rale face à Alex De Minaur sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz s’est présenté en confé­rence de presse où il a répondu à plusieurs ques­tions liées à sa perfor­mance du jour.

Mais avant de quitter la salle, l’Espagnol a été inter­rogé sur un sujet un peu plus gênant : sa situa­tion amou­reuse. Extraits.

Q. J’ai une ques­tion qui vient de nombreuses filles à travers le monde. Votre cœur est‐il déjà pris ?
CARLOS ALCARAZ : Pardon ?

Q. Votre cœur est‐il déjà pris ? Êtes‐vous libre ?
CARLOS ALCARAZ : Non, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre (rires).

Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 19:46

