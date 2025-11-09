Satisfait de sa victoire inaugurale face à Alex De Minaur sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz s’est présenté en conférence de presse où il a répondu à plusieurs questions liées à sa performance du jour.
Mais avant de quitter la salle, l’Espagnol a été interrogé sur un sujet un peu plus gênant : sa situation amoureuse. Extraits.
Q. J’ai une question qui vient de nombreuses filles à travers le monde. Votre cœur est‐il déjà pris ?
CARLOS ALCARAZ : Pardon ?
Q. Votre cœur est‐il déjà pris ? Êtes‐vous libre ?
CARLOS ALCARAZ : Non, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre (rires).
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 19:46