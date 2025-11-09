Initialement placé dans le même groupe que Novak Djokovic (avec Alex De Minaur et Taylor Fritz), Carlos Alcaraz a finalement vu Lorenzo Musetti remplacer le Serbe après le forfait de ce dernier.
Et l’Espagnol n’a pas caché un certain soulagement lors de son passage en conférence de presse d’après match.
« Avoir Djokovic dans son groupe est toujours difficile, l’expérience qu’il a dans ce tournoi et le niveau qu’il peut exprimer sont très importants : j’ai perdu contre lui en 2023, j’avais très bien joué, mais il m’a tué ! Pour être honnête, je préfère avoir Lorenzo que Novak, je ne peux pas mentir. Mais s’il est ici, c’est parce qu’il le mérite, il a montré un niveau très élevé pendant l’année. Voyons comment il s’adaptera vu qu’il vient d’Athènes et qu’il n’a pas pu essayer les courts. »
