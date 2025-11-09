Initialement placé dans le même groupe que Novak Djokovic (avec Alex De Minaur et Taylor Fritz), Carlos Alcaraz a fina­le­ment vu Lorenzo Musetti remplacer le Serbe après le forfait de ce dernier.

Et l’Espagnol n’a pas caché un certain soula­ge­ment lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

« Avoir Djokovic dans son groupe est toujours diffi­cile, l’expérience qu’il a dans ce tournoi et le niveau qu’il peut exprimer sont très impor­tants : j’ai perdu contre lui en 2023, j’avais très bien joué, mais il m’a tué ! Pour être honnête, je préfère avoir Lorenzo que Novak, je ne peux pas mentir. Mais s’il est ici, c’est parce qu’il le mérite, il a montré un niveau très élevé pendant l’année. Voyons comment il s’adaptera vu qu’il vient d’Athènes et qu’il n’a pas pu essayer les courts. »