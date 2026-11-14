Cela fait plusieurs fois que Carlos Alcaraz étonne tous les observateurs avec un exercice d’entraînement bien particulier où il doit exécuter un coup avec une raquette non cordée.
Invité à fournir des explications lors d’une interview avec nos confrères de Marca, l’Espagnol a expliqué que cette méthode lui avait permis d’améliorer sa vitesse d’exécution.
« C’est ce genre d’exercice qui m’a aidé à comprendre et à améliorer mon jeu en salle. Il s’agit de faire avancer la main et de frapper la balle au point d’impact idéal de la raquette. En salle, la balle va tellement vite qu’on a très peu de temps pour réagir… Il faut rester bas et frapper au centre de la raquette, car la balle ne rebondit pas très haut. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.