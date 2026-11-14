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Carlos Alcaraz sur sa méthode d’en­traî­ne­ment très parti­cu­lière : « C’est ce genre d’exer­cice qui m’a aidé à comprendre et à améliorer mon jeu en salle »

Par
Thomas S
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Cela fait plusieurs fois que Carlos Alcaraz étonne tous les obser­va­teurs avec un exer­cice d’en­traî­ne­ment bien parti­cu­lier où il doit exécuter un coup avec une raquette non cordée. 

Invité à fournir des expli­ca­tions lors d’une inter­view avec nos confrères de Marca, l’Espagnol a expliqué que cette méthode lui avait permis d’amé­liorer sa vitesse d’exécution. 

« C’est ce genre d’exer­cice qui m’a aidé à comprendre et à améliorer mon jeu en salle. Il s’agit de faire avancer la main et de frapper la balle au point d’im­pact idéal de la raquette. En salle, la balle va telle­ment vite qu’on a très peu de temps pour réagir… Il faut rester bas et frapper au centre de la raquette, car la balle ne rebondit pas très haut. »

Publié le samedi 14 novembre 2026 à 18:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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