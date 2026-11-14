Cela fait plusieurs fois que Carlos Alcaraz étonne tous les obser­va­teurs avec un exer­cice d’en­traî­ne­ment bien parti­cu­lier où il doit exécuter un coup avec une raquette non cordée.

Invité à fournir des expli­ca­tions lors d’une inter­view avec nos confrères de Marca, l’Espagnol a expliqué que cette méthode lui avait permis d’amé­liorer sa vitesse d’exécution.

Curioso el ejer­cicio de Samuel López con Alcaraz en Turín con una raqueta sin cordaje. No era fácil. pic.twitter.com/jMv3Ju6UPG — Nacho Albarrán (@AS_nalbarran) November 11, 2026

« C’est ce genre d’exer­cice qui m’a aidé à comprendre et à améliorer mon jeu en salle. Il s’agit de faire avancer la main et de frapper la balle au point d’im­pact idéal de la raquette. En salle, la balle va telle­ment vite qu’on a très peu de temps pour réagir… Il faut rester bas et frapper au centre de la raquette, car la balle ne rebondit pas très haut. »