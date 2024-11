Qui aurait pu croire qu’un jour Carlos Alcaraz allait s’ins­pirer de Nicolas Jarry ?

Blague à part, l’Espagnol, diminué physi­que­ment depuis le début du Masters de Turin à cause d’un gros rhume, a trouvé l’ac­ces­soire idéal pour jouer et mieux respirer pendant ses matchs. En effet, il utilise une bande­lette nasale, simi­laire à celle du joueur chilien, depuis son arrivée sur le tournoi des maîtres.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse, Alcaraz, parti­cu­liè­re­ment satis­fait de son effi­ca­cité, a expliqué qu’il pour­rait conserver cette bande sur le nez à l’avenir.

« Oui, je sais que Jarry porte ce truc sur le nez. Pour moi, ça m’a beau­coup aidé aujourd’hui (mercredi). Je pouvais mieux respirer. C’est quelque chose que je vais porter plus souvent, je ne sais pas (sourire). Pour l’ins­tant, dans la situa­tion où je me trouve, ça m’a beau­coup aidé. Je suis presque sûr que je le porterai lors du prochain match. Demain (jeudi), à l’en­traî­ne­ment, je le porterai, c’est sûr. Je me sentais mieux. Je pouvais mieux récu­pérer entre les points. Oui, le truc que j’ai reniflé pendant le chan­ge­ment, c’est pour ça. C’est juste pour respirer un peu mieux. Les choses que je fais entre les points, c’est à cause de ça. Cela m’aide beau­coup à récu­pérer et à mieux respirer. »