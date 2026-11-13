De passage en conférence de presse ce vendredi soir aux côtés des trois autres joueurs de son groupe sur le Masters de Turin, à savoir Daniil Medvedev, Flavio Cobolli et Frances Tiafoe, Carlos Alcaraz a donné de ses nouvelles quelques heures après avoir stoppé prématurément son entraînement en raison de maux de ventre.
« Je me sens un peu mieux maintenant. Ça fait déjà un moment. Ce matin, je n’ai même pas pris de petit‐déjeuner parce que je me suis réveillé avec l’estomac un peu barbouillé. Ça m’a dérangé de devoir arrêter l’entraînement plus tôt, car c’était sur le court central et il y avait beaucoup de monde. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.