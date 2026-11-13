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Carlos Alcaraz, sur son alerte physique : « Ça m’a dérangé de devoir arrêter l’en­traî­ne­ment plus tôt, car c’était sur le court central et il y avait beau­coup de monde »

Par
Thomas S
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Tennis - Rolex Paris Masters 2026 - France -

De passage en confé­rence de presse ce vendredi soir aux côtés des trois autres joueurs de son groupe sur le Masters de Turin, à savoir Daniil Medvedev, Flavio Cobolli et Frances Tiafoe, Carlos Alcaraz a donné de ses nouvelles quelques heures après avoir stoppé préma­tu­ré­ment son entraî­ne­ment en raison de maux de ventre. 

« Je me sens un peu mieux main­te­nant. Ça fait déjà un moment. Ce matin, je n’ai même pas pris de petit‐déjeuner parce que je me suis réveillé avec l’es­tomac un peu barbouillé. Ça m’a dérangé de devoir arrêter l’en­traî­ne­ment plus tôt, car c’était sur le court central et il y avait beau­coup de monde. »

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 19:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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