De passage en confé­rence de presse ce vendredi soir aux côtés des trois autres joueurs de son groupe sur le Masters de Turin, à savoir Daniil Medvedev, Flavio Cobolli et Frances Tiafoe, Carlos Alcaraz a donné de ses nouvelles quelques heures après avoir stoppé préma­tu­ré­ment son entraî­ne­ment en raison de maux de ventre.

« Je me sens un peu mieux main­te­nant. Ça fait déjà un moment. Ce matin, je n’ai même pas pris de petit‐déjeuner parce que je me suis réveillé avec l’es­tomac un peu barbouillé. Ça m’a dérangé de devoir arrêter l’en­traî­ne­ment plus tôt, car c’était sur le court central et il y avait beau­coup de monde. »