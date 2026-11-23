Carlos Alcaraz est vraiment unique.
Lors de changements de côté, en pleine finale de Masters contre Alexander Zverev, l’Espagnol a été filmé en train de danser au rythme de la musique diffusée dans la salle.
En conférence de presse après sa victoire, Alcaraz a expliqué cette attitude.
« Les chansons étaient vraiment bonnes. Ça m’aide tout simplement, pour être honnête, parce que, rester vraiment concentré sur le match pendant deux heures, c’est difficile. Pour moi, avoir ces petits moments m’aide beaucoup à me détendre, à prendre de la distance par rapport au stress que je pourrais ressentir à ce moment‐là. Je pense que quand je me laisse porter par le moment et que je me détends, tout se passe beaucoup mieux. Je pense que ces chansons, le fait de danser un peu, de chanter un peu, m’aident beaucoup à me détendre, puis à me lancer, à aller droit au but avec mon service, mon retour, peu importe. Je pense que tout vient tout seul, tout se passe beaucoup mieux quand ça arrive. C’est aussi parce que j’aime ces chansons. »
Publié le lundi 23 novembre 2026 à 12:59