Carlos Alcaraz est vrai­ment unique.

Lors de chan­ge­ments de côté, en pleine finale de Masters contre Alexander Zverev, l’Espagnol a été filmé en train de danser au rythme de la musique diffusée dans la salle.

En confé­rence de presse après sa victoire, Alcaraz a expliqué cette attitude.

« Les chan­sons étaient vrai­ment bonnes. Ça m’aide tout simple­ment, pour être honnête, parce que, rester vrai­ment concentré sur le match pendant deux heures, c’est diffi­cile. Pour moi, avoir ces petits moments m’aide beau­coup à me détendre, à prendre de la distance par rapport au stress que je pour­rais ressentir à ce moment‐là. Je pense que quand je me laisse porter par le moment et que je me détends, tout se passe beau­coup mieux. Je pense que ces chan­sons, le fait de danser un peu, de chanter un peu, m’aident beau­coup à me détendre, puis à me lancer, à aller droit au but avec mon service, mon retour, peu importe. Je pense que tout vient tout seul, tout se passe beau­coup mieux quand ça arrive. C’est aussi parce que j’aime ces chansons. »