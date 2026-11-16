Titré lors de ses deux derniers tournois, sur l’ATP 500 de Vienne et sur le Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz s’avance logiquement comme le grand favori du Masters de Turin qui a débuté ce dimanche.
Alors qu’il fera ses débuts ce lundi face à Frances Tiafoe (à partir de 14h), l’Espagnol a été interrogé sur son adversaire américain, contre qui il mène 2–1 dans les confrontations même s’ils ne se sont plus affrontés depuis plus de deux ans, à Wimbledon 2024. Et il s’est montré très élogieux à son sujet.
« La qualité de ses coups, son charisme, son niveau, son toucher de balle… c’est incroyable. Il sait tout faire sur un court de tennis. Il sait mettre le public de son côté grâce à son charisme, à la qualité de ses coups, à tout ce qu’il fait. Je suis donc impatient, j’ai vraiment hâte de l’affronter, car chaque fois que nous nous retrouvons ensemble sur le court, nous offrons un tennis de haut niveau, de superbes coups, nous faisons tout simplement le spectacle. Ça va donc être très difficile, mais en même temps très agréable à jouer. »
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 08:08