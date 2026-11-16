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Carlos Alcaraz, sur son premier adver­saire au Masters de Turin : « Il sait tout faire sur un court de tennis »

Par
Thomas S
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Titré lors de ses deux derniers tour­nois, sur l’ATP 500 de Vienne et sur le Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz s’avance logi­que­ment comme le grand favori du Masters de Turin qui a débuté ce dimanche. 

Alors qu’il fera ses débuts ce lundi face à Frances Tiafoe (à partir de 14h), l’Espagnol a été inter­rogé sur son adver­saire améri­cain, contre qui il mène 2–1 dans les confron­ta­tions même s’ils ne se sont plus affrontés depuis plus de deux ans, à Wimbledon 2024. Et il s’est montré très élogieux à son sujet. 

« La qualité de ses coups, son charisme, son niveau, son toucher de balle… c’est incroyable. Il sait tout faire sur un court de tennis. Il sait mettre le public de son côté grâce à son charisme, à la qualité de ses coups, à tout ce qu’il fait. Je suis donc impa­tient, j’ai vrai­ment hâte de l’affronter, car chaque fois que nous nous retrou­vons ensemble sur le court, nous offrons un tennis de haut niveau, de superbes coups, nous faisons tout simple­ment le spec­tacle. Ça va donc être très diffi­cile, mais en même temps très agréable à jouer. »

Publié le lundi 16 novembre 2026 à 08:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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