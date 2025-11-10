La riva­lité très saine qu’il semble exister entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner fait vrai­ment plaisir à voir.

Récemment invités à dési­gner le moment préféré de leur saison lors d’une inter­view commune pour le maga­zine GQ, l’Espagnol était presque gêné de citer la finale de Roland‐Garros. Finale dantesque remportée face à l’Italien, qui avait eu trois balles de match ce jour‐là.

Carlitos che dice “Parigi” come migliore momento della stagione e imba­raz­zato non guarda Jani… Jani che si corregge da “incre­dibly happy” a “very nice” per deli­ca­tezza…

« Mon moment préféré de la saison ? En dehors des courts, je dirais les vacances avec ma famille après le tournoi de Miami. Et sur le court, évidem­ment, le meilleur moment était à Paris (rires) », déclaré Alcaraz qui a vu Sinner lui répondre avec un peu d’hu­mour : « Merci ».