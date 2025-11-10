La rivalité très saine qu’il semble exister entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner fait vraiment plaisir à voir.
Récemment invités à désigner le moment préféré de leur saison lors d’une interview commune pour le magazine GQ, l’Espagnol était presque gêné de citer la finale de Roland‐Garros. Finale dantesque remportée face à l’Italien, qui avait eu trois balles de match ce jour‐là.
Carlitos che dice “Parigi” come migliore momento della stagione e imbarazzato non guarda Jani… Jani che si corregge da “incredibly happy” a “very nice” per delicatezza…— Li ❄️🔥Sincaraz daily ❤️🔥 (@sincarazzzz) November 9, 2025
Dio mio 🫠🫠🫠🫠 https://t.co/5UkH2ytolT pic.twitter.com/KZel3phlN2
« Mon moment préféré de la saison ? En dehors des courts, je dirais les vacances avec ma famille après le tournoi de Miami. Et sur le court, évidemment, le meilleur moment était à Paris (rires) », déclaré Alcaraz qui a vu Sinner lui répondre avec un peu d’humour : « Merci ».
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 15:15