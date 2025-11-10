AccueilVidéosCarlos Alcaraz, un peu gêné face à Jannik Sinner : "Mon moment...
Carlos Alcaraz, un peu gêné face à Jannik Sinner : « Mon moment préféré de la saison ? Je vais évidem­ment dire Paris et Roland‐Garros »

La riva­lité très saine qu’il semble exister entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner fait vrai­ment plaisir à voir. 

Récemment invités à dési­gner le moment préféré de leur saison lors d’une inter­view commune pour le maga­zine GQ, l’Espagnol était presque gêné de citer la finale de Roland‐Garros. Finale dantesque remportée face à l’Italien, qui avait eu trois balles de match ce jour‐là. 

« Mon moment préféré de la saison ? En dehors des courts, je dirais les vacances avec ma famille après le tournoi de Miami. Et sur le court, évidem­ment, le meilleur moment était à Paris (rires) », déclaré Alcaraz qui a vu Sinner lui répondre avec un peu d’hu­mour : « Merci ».

Publié le lundi 10 novembre 2025 à 15:15

