Sous le feu des critiques il y a encore quelques jours suite à sa déci­sion de ne pas parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis qui auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne, en Italie, Jannik Sinner a reçu plusieurs soutien de poids dont celui de son grand rival, Carlos Alcaraz.

« Le calen­drier est très chargé et diffi­cile. Encore plus dans le cas de Jannik, puis­qu’il atteint les phases finales de chaque tournoi. Il a déjà remporté la Coupe Davis ces deux dernières années, en simple et en double. Je pense que personne n’a donné plus de sueur et d’ef­forts que lui pour son pays. Il est vrai que c’est la première année que le tournoi se déroule en Italie et que les gens voulaient le voir chez lui, mais chacun doit prendre ses propres déci­sions et person­nel­le­ment, je le comprends. »