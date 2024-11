Largement outsider face à Carlos Alcaraz contre qui il n’avait jamais gagné en quatre confron­ta­tions, Casper Ruud a créé la première sensa­tion de ce Maters de Turin en s’im­po­sant en deux sets face à l’Espagnol : 6–1, 7–5, en 1h30.

Si le Norvégien a réalisé un excellent match, en s’ap­puyant notam­ment sur une deuxième balle effi­cace (14 points remportés sur 24), il a aussi et surtout profité de l’état physique de son adver­saire, victime d’un gros rhume depuis son arrivée en Italie.

RAMPANT RUUD 💪



The moment @CasperRuud98 recorded his first EVER win over Alcaraz 6–1 7–5 !#NittoATPFinals pic.twitter.com/zAuqklbrqf — Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2024

Auteur de 33 fautes directes (24 coups gagnants), contre seule­ment 16 pour Ruud, le protégé de Juan Carlos Ferrero n’était clai­re­ment pas dans son assiette ce lundi.

Il va désor­mais essayé de récu­pérer et de se soigner le plus rapi­de­ment possible avant un deuxième match déjà déter­mi­nant pour la suite de son tournoi. Ce sera soit face à Alexander Zverev, soit contre Andrey Rublev, opposés ce lundi soir.