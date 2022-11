Brillamment qualifié pour le Masters pour la deuxième année consé­cu­tive après une saison 2022 assez incroyable où il atteint deux finales de Grand Chelem et la place de numéro deux mondial, Casper Ruud, en confé­rence de presse à Turin, a confirmé que Novak Djokovic était selon lui le favori du tournoi malgré une année difficile.

« Je pense que sur le plan du tennis, il a très bien joué. Il a juste été très malchan­ceux avec la situa­tion et la façon dont les choses se sont dérou­lées en raison des points et le fait de ne pouvoir entrer dans de nombreux pays, ce qui lui a fait beau­coup de mal au clas­se­ment. Mais pour moi, il sera toujours l’un des meilleurs joueurs, si ce n’est le meilleur, et toujours le favori dans presque tous les tour­nois auxquels il parti­cipe. Je pense qu’il l’a montré cette année ; il a gagné Wimbledon, à Rome et ces deux tour­nois en indoor (à Tel‐Aviv et Astana). Sur le plan du tennis, je pense qu’il s’est bien débrouillé en ne jouant que huit ou neuf tour­nois tout en étant proche du top 5 mondial. »