Battu en deux sets par Alexander Zverev jeudi soir (6−4, 7–6[6]), Arthur Fils a terminé à la troi­sième place de son groupe au Masters.

Au moment de se saluer au filet, le numéro 1 mondial a tenu à féli­citer le Français pour sa saison et les progrès accomplis.

Zverev : « Désolé mec »

Fils : « Tu as été trop fort »

Zverev : « Tu as fait une saison magni­fique. Ta progres­sion depuis l’année dernière est incroyable »

Fils : « Merci beaucoup »

Le respect entre champions.