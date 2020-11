Hier, nous avons contacté le coach de Daniil Medvedev, Gilles Cervara. Toujours disponible, Gilles a bien voulu répondre à quelques questions sur cette folle semaine à Londres. Forcément joyeux, il était toujours euphorique tout en étant lucide sur l’énorme performance de son joueur : « Rien ne m’a forcément surpris lors la finale car je sais que Daniil est capable de tout dans le « bon » comme dans le « moins bon ». Mais je dois dire que sur le plan tennistique, j’ai été vraiment surpris par sa capacité à faire des choses qu’il n’a pas l’habitude de mettre en place en match et que l’on travaille par petites touches à l’entraînement. Je parle des retours en avançant, en étant plus près de la ligne, des slices et des montées au filet. Que Daniil ait pu aussi bien mettre en place ces trois axes, dans le même match avec autant d’efficacité, j’ai trouvé ça incroyable »