Le format du Masters est unique dans le monde du tennis.

Et si Alexander Zverev est déjà qualifié pour le dernier carré, tout reste jouable pour la deuxième place de ce groupe.

Tombeur de Rafael Jodar après sa défaite contre Ben Shelton, Arthur Fils a son destin en main.

En cas de victoire en deux sets contre Alexander Zverev, le Français sera assuré d’atteindre les demi‐finales.

Et dans quatre autres scéna­rios, le 7e mondial se quali­fie­rait, même parfois en perdant :

🔮 Les scéna­rios pour qu’Arthur Fils 🇫🇷 se qualifie en 1⁄ 2 finale du Masters :

➡️ Arthur Fils 🇫🇷 bat Alexander Zverev en 2 sets ✅

➡️ Arthur Fils 🇫🇷 bat Alexander Zverev en 3 sets ✅ ET Ben Shelton bat Rafael Jodar en 3 sets

➡️ Arthur Fils 🇫🇷 bat Alexander Zverev en 3 sets ✅ ET… pic.twitter.com/d8KQs89w58 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 17, 2026

Vivement jeudi !