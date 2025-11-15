Le consultant d’Eurosport croit vraiment que Carlitos peut soulever le trophée ce dimanche.
« Cette année, il a gagné à Tokyo mais n’est pas allé à Shanghai, et il est arrivé à Paris sans aucun rythme, mais le temps investi dans l’entraînement permet d’être meilleur en fin d’année. Carlos a disputé 16 tournois cette année, contre 11 pour Sinner, qui a été suspendu pendant trois mois. Carlos avait besoin de jouer ces semaines pour déployer son tennis le plus explosif et compétitif. Ce ne sont pas seulement 16 semaines ; c’est pratiquement six mois de compétition. Je pense que c’est pourquoi il est plus frais, mieux préparé et a de meilleures chances de remporter le tournoi, alors que l’an dernier, il l’a abordé épuisé »
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 10:23