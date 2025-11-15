Le consul­tant d’Eurosport croit vrai­ment que Carlitos peut soulever le trophée ce dimanche.

« Cette année, il a gagné à Tokyo mais n’est pas allé à Shanghai, et il est arrivé à Paris sans aucun rythme, mais le temps investi dans l’entraînement permet d’être meilleur en fin d’année. Carlos a disputé 16 tour­nois cette année, contre 11 pour Sinner, qui a été suspendu pendant trois mois. Carlos avait besoin de jouer ces semaines pour déployer son tennis le plus explosif et compé­titif. Ce ne sont pas seule­ment 16 semaines ; c’est prati­que­ment six mois de compé­ti­tion. Je pense que c’est pour­quoi il est plus frais, mieux préparé et a de meilleures chances de remporter le tournoi, alors que l’an dernier, il l’a abordé épuisé »