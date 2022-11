Invité à s’ex­primer sur les chances de Rafael Nadal sur cette édition 2022 du Masters, Alex Corretja a insisté sur le tirage au sort favo­rable de l’Espagnol qui n’aura donc pas à affronter Novak Djokovic, Daniil Medvedev ou encore Stefanos Tsitsipas en poule. Un vrai coup de pouce selon son compa­triote consul­tant pour Eurosport.

« Il a plus d’ex­pé­rience, il a des têtes à têtes, très large­ment en sa faveur dans tous les cas. Vous entrez donc sur le terrain en pensant que vous êtes le patron et cela aide toujours. Et si Djokovic ou Medvedev avaient été dans son groupe, il aurait été plus diffi­cile pour lui de gagner ces matches dans les premiers jours du tournoi. S’il les affronte en demi‐finale ou en finale, il serait certai­ne­ment plus prêt. »