Totalement surclassé par Carlos Alcaraz lors du deuxième match de la phase de groupe sur le Masters de Turin ce mercredi (6−2, 6–4, en 1h10), Daniil Medvedev a fait preuve de prag­ma­tisme au moment d’ana­lyser la rencontre.

« Ce n’est pas facile de jouer contre Carlos quand il est en confiance. Et pour pouvoir le battre, il faut jouer un match parfait ou presque, ce que je n’ai pas réussi à faire, et j’ai perdu (sourire). Je continue de penser que contre lui, il faut essayer de lui faire perdre du temps, donc essayer d’utiliser la puis­sance, car dès qu’on lui laisse du temps, il dispose d’un trop grand nombre de coups. Il peut se retourner, jouer de l’intérieur vers l’extérieur, faire un amorti ou monter au filet. Je pense donc qu’il faut tout de même, oui, rester agressif, ce que j’ai essayé de faire et où j’ai l’impression que j’aurais pu faire un peu mieux à certains moments du match. »