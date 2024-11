Toujours aussi bavard et inté­res­sant à lire et écouter lors de ses passages en confé­rence de presse, Daniil Medvedev a forcé­ment été inter­rogé sur son duel face à Jannik Sinner ce jeudi pour son dernier match de poule sur le Masters de Turin.

Une rencontre déter­mi­nante pour la suite de son tournoi suite à sa défaite en deux sets d’en­trée face à Taylor Fritz et sa victoire sur le même score contre De Minaur.

Et même si le Russe a perdu sept de ses huit derniers matchs face à l’Italien, il n’a visi­ble­ment pas l’in­ten­tion de tout cham­bouler tactiquement.

« Je n’ai rien prévu de parti­cu­lier. Cela va vous paraître bizarre parce que j’ai perdu beau­coup de matchs contre lui, mais j’ai l’im­pres­sion que tacti­que­ment je sais ce que j’ai à faire. Le problème, c’est juste que le gars joue très bien. Vous pouvez faire le meilleur match possible sur le plan tactique, sur le plan du tennis, et vous pouvez toujours perdre. C’est la réalité. Ce n’est pas une réalité facile. Comme je l’ai dit après le match d’au­jourd’hui (mardi), je suis prêt, je sors, je joue mon tennis, et si je perds large­ment, ce n’est pas grave. Si je gagne faci­le­ment, c’est parfait. Je perds diffi­ci­le­ment, c’est bon. Je gagne diffi­ci­le­ment, c’est parfait. Je vais voir comment ça se passe. J’essaierai de bien me préparer tacti­que­ment et je vais y aller à fond. »