Lauréat de l’édi­tion 2020, Daniil Medvedev s’est confié sur le site internet du tournoi quelques jours avant le début du Masters de Turin (du 12 au 19 novembre). Le Russe est notam­ment revenu sur la grande parti­cu­la­rité de cet évène­ment qui permet de pour­suivre la compé­ti­tion même après un match perdu.

« Je pense que ce qui change, c’est que si vous perdez un match, c’est à ce moment‐là que vous avez une deuxième chance, ce qui n’ar­rive pas dans le tennis, sauf dans ce tournoi. Et c’est la seule fois. Mais quand vous entrez dans le tournoi, la meilleure sensa­tion est d’es­sayer de ne pas perdre chaque match, d’es­sayer de gagner tous les matchs possibles et d’ar­river en finale comme ça. Mais je pense que nous avons beau­coup d’his­toires où quel­qu’un a perdu le premier match et a ensuite tout gagné. C’est ce qui rend ce tournoi spécial. »