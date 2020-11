Lauréat du Masters londonien après un fantastique parcours où il a réussi à battre les trois premiers mondiaux, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Dominic Thiem, Daniil Medvedev a reçu les félicitations de son président, Vladimir Poutine.

« Vous avez traversé tout le tournoi de l’ATP Finals avec brio et en un seul souffle, vous avez fait preuve d’une grande préparation, d’une maîtrise et d’un véritable esprit de combat dans des matchs magnifiques et tendus. Votre victoire perpétue les grandes traditions de l’école de tennis russe », a déclaré le président de la fédération de Russie dans un message cité par l’Agence de presse TASS.