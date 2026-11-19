En marge du Masters de Turin, où il va jouer vendredi soir contre Frances Tiafoe sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré, Daniil Medvedev s’est confié au maga­zine Vogue.

Le Russe a notam­ment expliqué pour­quoi il n’avait jamais vrai­ment eu d’idole de jeunesse.

« Je vais être honnête : je suis proba­ble­ment encore un peu comme ça aujourd’hui, mais quand j’étais jeune, dès que quelqu’un gagnait trop, peu importe le sport, je cessais de l’apprécier. Je me disais : ‘Bon, il ne fait que gagner’. Du coup, à un moment donné, je soute­nais n’importe qui contre Roger, je ne dis pas ça dans le mauvais sens, c’est juste ma façon d’être. À une certaine époque, c’était Barcelone avec Pep Guardiola, et ils battaient tout le monde. Je me disais : Bon, donnez‐nous quelque chose de nouveau. Mais ça chan­geait d’un tournoi à l’autre : j’ai soutenu Marat Safin quand il a remporté l’Open d’Australie 2005. C’était incroyable : nous, les enfants en Russie, on se levait tôt le matin pour regarder ses matchs. Andy Roddick : j’adorais son service ; parfois, je l’imitais. Novak aussi, quand il venait d’arriver, avant qu’il ne commence à battre tout le monde, et j’encourageais l’outsider. Je n’ai jamais eu un seul héros. »