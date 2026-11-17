Daniil Medvedev débu­tait son Masters face à la seule star italienne en lice, Flavio Cobolli, en l’absence de Jannik Sinner.

Dans un match plutôt maîtrisé de bout en bout, c’est le Russe qui a eu le dernier mot, se montrant plus solide dans les moments chauds, notam­ment au service lors du tie‐break, pour remporter le premier set avant de dérouler dans le second.

Interrogé en confé­rence de presse sur son prochain adver­saire, Carlos Alcaraz, qui s’est montré très impres­sion­nant en ne lais­sant que quatre jeux à Frances Tiafoe, le Russe a expliqué qu’il s’agissait proba­ble­ment de sa meilleure chance de battre l’Espagnol cette saison, compte tenu des condi­tions parti­cu­liè­re­ment rapides à Turin.

« Mais je pense que ce court offre les meilleures chances de battre Alcaraz. Cela ne signifie pas que vous allez y parvenir, car aujourd’hui, il n’a perdu que quatre jeux. Mais, à mon avis, c’est dans ces condi­tions que vous avez le plus de chances de le battre, parce que vous pouvez obtenir quelques points gratuits au service et réussir quelques coups gagnants grâce à la rapi­dité de la surface. Ce qui n’est pas facile contre lui, car il est proba­ble­ment le meilleur joueur de l’histoire en matière de dépla­ce­ments, avec Novak Djokovic. Il faut simple­ment essayer de jouer son meilleur tennis et de saisir ses oppor­tu­nités » a déclaré Daniil Medvedev.