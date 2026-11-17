Daniil Medvedev débutait son Masters face à la seule star italienne en lice, Flavio Cobolli, en l’absence de Jannik Sinner.
Dans un match plutôt maîtrisé de bout en bout, c’est le Russe qui a eu le dernier mot, se montrant plus solide dans les moments chauds, notamment au service lors du tie‐break, pour remporter le premier set avant de dérouler dans le second.
Interrogé en conférence de presse sur son prochain adversaire, Carlos Alcaraz, qui s’est montré très impressionnant en ne laissant que quatre jeux à Frances Tiafoe, le Russe a expliqué qu’il s’agissait probablement de sa meilleure chance de battre l’Espagnol cette saison, compte tenu des conditions particulièrement rapides à Turin.
« Mais je pense que ce court offre les meilleures chances de battre Alcaraz. Cela ne signifie pas que vous allez y parvenir, car aujourd’hui, il n’a perdu que quatre jeux. Mais, à mon avis, c’est dans ces conditions que vous avez le plus de chances de le battre, parce que vous pouvez obtenir quelques points gratuits au service et réussir quelques coups gagnants grâce à la rapidité de la surface. Ce qui n’est pas facile contre lui, car il est probablement le meilleur joueur de l’histoire en matière de déplacements, avec Novak Djokovic. Il faut simplement essayer de jouer son meilleur tennis et de saisir ses opportunités » a déclaré Daniil Medvedev.
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 08:51