Si Daniil Medvedev est connu pour son honnêteté et son franc parler lors de ses différents passages devant les médias, il n’est en revanche pas du genre à se livrer sur ses sentiments profonds concernant sa vie privée et amoureuse.
Mais interrogé dans sa langue natale avant son duel perdu contre Carlos Alcaraz sur le Masters de Turin, le joueur russe a décidé de se livrer un peu en rendant un magnifique hommage à sa femme, Daria, toujours présente dans sa box pour l’encourager et le calmer dans certains moments chauds.
« Daria (Dasha en russe), évidemment, est la première à me soutenir, et cela a toujours été le cas. Honnêtement, sans elle, je n’aurais probablement pas atteint le niveau que j’ai fini par atteindre. Bien sûr, je mérite un peu de reconnaissance, je suis le seul à jouer au tennis après tout (rires). Mais Daria m’a vraiment aidé. Elle a cru en moi et elle continue de le faire tous les jours. Elle est définitivement le soutien le plus important de ma vie. »
Publié le jeudi 19 novembre 2026 à 12:52