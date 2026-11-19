Si Daniil Medvedev est connu pour son honnê­teté et son franc parler lors de ses diffé­rents passages devant les médias, il n’est en revanche pas du genre à se livrer sur ses senti­ments profonds concer­nant sa vie privée et amoureuse.

Mais inter­rogé dans sa langue natale avant son duel perdu contre Carlos Alcaraz sur le Masters de Turin, le joueur russe a décidé de se livrer un peu en rendant un magni­fique hommage à sa femme, Daria, toujours présente dans sa box pour l’en­cou­rager et le calmer dans certains moments chauds.

Daniil Medvedev on his wife’s role in his success pic.twitter.com/SSteDlat1E — BB Tennis (@BBTennis_tv) November 18, 2026

« Daria (Dasha en russe), évidem­ment, est la première à me soutenir, et cela a toujours été le cas. Honnêtement, sans elle, je n’au­rais proba­ble­ment pas atteint le niveau que j’ai fini par atteindre. Bien sûr, je mérite un peu de recon­nais­sance, je suis le seul à jouer au tennis après tout (rires). Mais Daria m’a vrai­ment aidé. Elle a cru en moi et elle continue de le faire tous les jours. Elle est défi­ni­ti­ve­ment le soutien le plus impor­tant de ma vie. »