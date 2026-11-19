« Je pense que ce court offre les meilleures chances de battre Carlos Alcaraz », décla­rait il y a quelques jours Daniil Medvedev avant le début du Masters de Turin.

Totalement dominé par l’Espagnol ce mercredi (6−2, 6–4, en seule­ment 1h10), et ce, malgré une alerte physique pour son adver­saire, le Russe a malgré tout confirmé cette impres­sion lors de son passage en confé­rence de presse après la rencontre. Extrait.

Q. Hier, vous nous avez dit que le fait d’affronter Carlos sur cette surface rapide était peut‐être la meilleure occa­sion de lui poser des problèmes. Qu’est-ce qui vous a surpris dans sa pres­ta­tion, et qu’est-ce qui vous a manqué pour être peut‐être un peu plus compé­titif ?

DANIIL MEDVEDEV : Oui, je continue de penser que c’est vrai : plus la surface est rapide, plus c’est « facile »… enfin, plus on a de chances de battre Carlos. Mais écoutez, il remporte beau­coup de matchs, quelle que soit la surface. Il a gagné les quatre tour­nois du Grand Chelem, donc peu importe que la surface soit lente ou rapide. J’aurais dû servir un peu mieux et proba­ble­ment, oui, être un peu plus compé­titif sur mon service, ce que j’ai réussi à faire jusqu’au moment où j’ai concédé un break dans le deuxième set. C’est donc ça, oui, sur ce type de surface, peu importe l’adversaire, tu essaies d’aller au tie‐break parce que je n’ai eu aucune balle de break. Ce n’est pas un gros problème. Il faut essayer d’être très solide au service, et je n’y suis pas parvenu, alors j’ai perdu.