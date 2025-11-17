De passage en conférence de presse après la victoire de Jannik Sinner sur Carlos Alcaraz en finale du Masters, Darren Cahill, co‐entraîneur de l’Italien aux côtés de Simone Vagnozzi, a expliqué en quoi le champion espagnol était un adversaire vraiment à part.
« J’ai trouvé que le niveau du match était vraiment élevé. Les deux joueurs ont très bien joué. Carlos a été incroyable en 2025 et les années précédentes. Je lui ai envoyé un message de félicitations il y a quelques jours, lorsqu’il a assuré sa place de numéro 1. C’est un jeune homme incroyable. Il nous a même fait quelques sourires pendant le match. À un moment donné, Jannik a frappé un revers le long de la ligne. Il nous a regardés avec un grand sourire. C’est assez rare qu’un athlète et un compétiteur fasse cela. Nous n’avons que de l’admiration pour Carlos. »
Publié le lundi 17 novembre 2025 à 13:28