AccueilATPATP - FinalsDarren Cahill, co-entraîneur de Sinner : "Alcaraz nous a fait quelques sourires...
ATP - Finals

Darren Cahill, co‐entraîneur de Sinner : « Alcaraz nous a fait quelques sourires pendant le match, notam­ment quand Jannik a frappé un revers long de ligne. C’est assez rare qu’un compé­ti­teur fasse cela »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1206

De passage en confé­rence de presse après la victoire de Jannik Sinner sur Carlos Alcaraz en finale du Masters, Darren Cahill, co‐entraîneur de l’Italien aux côtés de Simone Vagnozzi, a expliqué en quoi le cham­pion espa­gnol était un adver­saire vrai­ment à part.

« J’ai trouvé que le niveau du match était vrai­ment élevé. Les deux joueurs ont très bien joué. Carlos a été incroyable en 2025 et les années précé­dentes. Je lui ai envoyé un message de féli­ci­ta­tions il y a quelques jours, lors­qu’il a assuré sa place de numéro 1. C’est un jeune homme incroyable. Il nous a même fait quelques sourires pendant le match. À un moment donné, Jannik a frappé un revers le long de la ligne. Il nous a regardés avec un grand sourire. C’est assez rare qu’un athlète et un compé­ti­teur fasse cela. Nous n’avons que de l’ad­mi­ra­tion pour Carlos. »

Publié le lundi 17 novembre 2025 à 13:28

Article précédent
Alcaraz (battu par Sinner, soutenu par le public) : « Le match le plus diffi­cile de ma carrière avec la foule était à Paris Bercy en 2021. Je ne l’ou­blierai jamais de toute ma vie »
Article suivant
Mouratoglou : « Qu’Alcaraz termine l’année en tant que numéro 1 mondial, c’est tout à fait mérité, mais voici la vérité… »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.