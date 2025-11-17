De passage en confé­rence de presse après la victoire de Jannik Sinner sur Carlos Alcaraz en finale du Masters, Darren Cahill, co‐entraîneur de l’Italien aux côtés de Simone Vagnozzi, a expliqué en quoi le cham­pion espa­gnol était un adver­saire vrai­ment à part.

« J’ai trouvé que le niveau du match était vrai­ment élevé. Les deux joueurs ont très bien joué. Carlos a été incroyable en 2025 et les années précé­dentes. Je lui ai envoyé un message de féli­ci­ta­tions il y a quelques jours, lors­qu’il a assuré sa place de numéro 1. C’est un jeune homme incroyable. Il nous a même fait quelques sourires pendant le match. À un moment donné, Jannik a frappé un revers le long de la ligne. Il nous a regardés avec un grand sourire. C’est assez rare qu’un athlète et un compé­ti­teur fasse cela. Nous n’avons que de l’ad­mi­ra­tion pour Carlos. »